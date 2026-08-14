Поклонението пред 37-годишния мъж ще бъде в храм „Св. св. Козма и Дамян“, разходите по погребението поема Община Кричим



Днес Кричим ще се сбогува с 37-годишния Георги Кузев, който почина след жестокия побой на Младежкия хълм в Пловдив. Опелото и погребалната церемония ще бъдат отслужени от пловдивския митрополит Николай.

Поклонението пред тленните останки на Георги ще бъде в храм „Св. св. Козма и Дамян“ в Кричим и ще продължи от 8:30 до 10:30 часа. След това тялото му ще бъде погребано в новия гробищен парк на града.

Разходите по транспортирането на тялото и погребението са поети от Община Кричим. Кметът Атанас Калчев обяви решението с мотива, че това е най-малкото, което местната власт може да направи, за да бъде изпратен нейният съгражданин достойно в последния му земен път.

От общината заявиха още, че са готови да окажат необходимото съдействие на семейството на Георги в рамките на правомощията си, включително при необходимост да бъде издадена характеристична справка, ако такава бъде поискана от адвокатите на близките.

Георги Кузев беше намерен в тежко състояние в подножието на Младежкия хълм на 4 август. Според разследването той е бил нападнат и подложен на жесток побой и издевателства от група тийнейджъри. По-късно 37-годишният мъж почина в болница.

По случая са задържани петима непълнолетни на възраст между 14 и 17 години. Разследването продължава.

Погребението идва ден след протеста в Пловдив в памет на Георги, на който граждани поискаха справедливост и настояха за отговори за случилото се на Младежкия хълм.