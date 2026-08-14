ЦИК подреди графика за президентските избори: вотът е на 25 октомври

Централната избирателна комисия вече има готова времева рамка за предстоящите президентски избори на 25 октомври 2026 г. С приетата хронограма се определят ключовите срокове за регистрация на участниците, подготовката на секциите, предизборната кампания и самия изборен ден.

Така подготовката за вота навлиза в същинската си фаза, а партиите и коалициите вече разполагат с конкретни срокове, в които трябва да предприемат необходимите действия.

Как ще протече подготовката

До 4 септември ЦИК трябва да публикува информацията за местата извън страната, в които през последните пет години е имало поне една секция с най-малко 100 гласоподаватели. Два дни по-късно – до 6 септември, трябва да бъдат определени номерата и адресите на секциите в България, както и броят на избирателите във всяка от тях.

До 9 септември комисията трябва да приеме правилата за провеждането на предизборната кампания. Същият ден, до 17:00 часа, изтича срокът за регистрация на партиите и коалициите, които ще участват в изборите.

Официалната кампания започва на 25 септември. Тя ще продължи до полунощ на 23 октомври, след което 24 октомври ще бъде ден за размисъл.

На 25 октомври избирателните секции ще отворят в 7:00 часа. Гласуването ще продължи до 20:00 часа, а при наличие на чакащи пред секциите може да бъде удължено до максимум 21:00 часа.

ЦИК трябва да обяви окончателните резултати в срок до три дни след вота. Ако никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство на първия тур, балотажът е насрочен за 1 ноември.

Вотът ще бъде първият без Радев

Изборите ще се проведат в необичайна политическа ситуация, след като през януари тази година Румен Радев предсрочно прекрати втория си президентски мандат.

Радев беше избран за държавен глава през 2016 г., а през 2021 г. спечели втори мандат. Той трябваше да остане на поста до януари 2027 г., но на 19 януари 2026 г. обяви решението си да подаде оставка. Четири дни по-късно Конституционният съд установи, че тя е подадена свободно и доброволно и прекрати правомощията му.

Предстоящият вот ще избере шестия президент на България, получил мандата си чрез пряк избор след промените от 1990 г.

Преди Радев държавни глави бяха Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов и Росен Плевнелиев.

Желев е първият президент, избран с пряк вот през 1992 г., след като преди това през 1990 г. е избран от Великото народно събрание за председател на Републиката. След него поста заемат Стоянов, Първанов и Плевнелиев, преди Радев да спечели изборите през 2016 г.

ЦИК започва и подготовката на информационната кампания

Наред с изборната хронограма комисията предприема и конкретни стъпки за разясняване на предстоящия вот. На 13 август е открита процедура за изработване на аудио и аудиовизуални материали, които ще бъдат използвани в информационната кампания за президентските избори.

С приемането на графика вече е ясно кога ще започнат отделните етапи от подготовката за изборите, които ще определят следващия държавен глава на България.