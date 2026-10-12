Затягат режима на уличните артисти в Пловдив

Глобите стигат 1534 евро, а условията за разрешенията ще се уреждат в наредбата, вместо да се определят изцяло с кметска заповед

За първи път в наредбата се предвижда изрична легална дефиниция на понятието „улични артистични изяви“

Уличните музиканти, певци и артисти в Пловдив ще бъдат подложени на по-ясно регламентиран режим, с отделни санкции за нарушения и конкретни определения за дейностите им. Промените са част от проекта за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, който влиза за разглеждане в Общинския съвет на 15 октомври.

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Предложението, внесено от заместник-кмета Ангел Славов, предвижда глобите за физически лица при нарушения на правилата за уличните артистични изяви да бъдат от 51,13 до 1533,88 евро. За юридически лица и еднолични търговци имуществените санкции ще са от 1533,88 до 3067,75 евро.

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Промените не въвеждат разрешителен режим от нулата. И досега уличните артисти трябваше да спазват правила за изявите си в общински пространства. С проекта обаче се прецизират обхватът на регулираните дейности, санкционните разпоредби и начинът, по който се определят условията за издаване на разрешения.

Какво ще се смята за улична артистична изява

За първи път в наредбата се предвижда изрична легална дефиниция на понятието „улични артистични изяви“. В нея попадат изпълнения на открито пред публика на музикални произведения с акустични или електронно усилени инструменти, пеене, рецитал, танцово, театрално, цирково и пантомимично изкуство, живо рисуване и други форми на самодейно творчество.

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Проектът въвежда и определение за „електронни усилвателни устройства“. То обхваща техническите средства за засилване или разпространение на звук, включително тонколони, преносими усилватели и улични озвучителни системи.

Така наредбата ще разполага с конкретни определения за дейностите и техническите средства, които попадат в обхвата на правилата за уличните изяви.

Уличните артисти на Пловдив (фотогалерия)

Глобите стигат 1534 евро

Съществената промяна в проекта е обособяването на отделен текст с конкретни размери на наказанията за този вид нарушения.

Отделен санкционен текст предвижда глоба от 51,13 до 1533,88 евро за физически лица, нарушили правилата за уличните артистични изяви. За юридически лица и еднолични търговци санкцията е от 1533,88 до 3067,75 евро.

Край на изцяло кметската регулация за разрешенията

Друга важна промяна засяга условията и реда за издаване на разрешения за улични артистични изяви. В рамките на обществените консултации е прието възражение, че тези правила трябва да бъдат разписани пряко в наредбата от Общинския съвет, вместо цялата процедура да се урежда с последваща заповед на кмета.

Това поставя условията за разрешенията в нормативен акт, приет от общинските съветници, и ограничава възможността процедурата да зависи изцяло от отделна кметска заповед.

В документите за сесията обаче не става ясно кога ще бъдат разписани въпросните процедурни правила.

Предложението за европейски модел остава за по-нататък

По време на обществените консултации гражданинът Мирослав Тенев е предложил по-подробен режим за уличните артисти по примера на Барселона и Мюнхен. Сред идеите са определени места за изпълнения, часови диапазони от 10:00 до 14:00 ч. и от 16:00 до 23:00 ч., минимално разстояние от 80 метра между артистите и ограничение на шума до 70 децибела.

Тези предложения не са включени в настоящия проект. Посоченият мотив е, че са подадени след изтичането на 30-дневния срок за обществените консултации. Според предоставената информация общината допуска идеите да бъдат разгледани при последващо актуализиране на наредбата.

Така на предстоящата сесия на 15 октомври Общинският съвет ще трябва да се произнесе по по-ясно дефиниране на уличните артистични изяви, отделни санкции за нарушенията и нормативно уреждане на условията за издаване на разрешенията. По-подробните ограничения за местата, часовете и шума засега остават извън проекта.

снимка: архив, под тепето