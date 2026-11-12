Финансирането на стадион „Локомотив“, закупуването на нова апаратура за Комплексния онкологичен център и разпореждането с общински имоти са сред основните теми в дневния ред на Общинския съвет в Пловдив. Редовното заседание е насрочено за днес. Пред съветниците са поставени общо 20 предложения за решения.

Една от точките е свързана с удължаване на срока за усвояване на дългосрочния общински дълг, поет за финансирането на проекта за стадион „Локомотив“.

Здравеопазването също присъства в дневния ред. Управителят на КОЦ – Пловдив иска разрешение дружеството да закупи със собствени средства два лъчезащитни контейнера за радиоактивни отпадъци на стойност до 22 400 евро без ДДС и лъчезащитен шкаф за работата на ПЕТ-КТ скенера за до 11 500 евро без ДДС.

Съветниците ще разгледат и промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и допълнение към схемата за разполагане на преместваеми обекти в централната градска част. То обхваща площад „Централен“, ул. „Княз Александър I“, площад „Римски стадион“ и ул. „Райко Даскалов“.

Сред предложенията е и обявяването за публична общинска собственост на терен от 9665 кв. м в ж.р. „Тракия“, отреден за детски комбинат в квартал 55.

Общинският съвет ще решава и за отдаване под наем на имоти. Предлага се петгодишен наем на помещение на ул. „Четвърти януари“ № 4 на Регионалната занаятчийска камара – Пловдив. Ще бъде определен и спечелилият конкурса за павилион за закуски на ул. „Захари Стоянов“ № 86.

Значителна част от дневния ред е посветена на общинския жилищен фонд. Девет отделни предложения са за продажба на апартаменти от фонд „Настаняване под наем“ на правоимащи наематели в районите „Тракия“ и „Източен“, както и на бул. „Пещерско шосе“. Предвидено е и настаняване в жилище от фонд „Ведомствен“.

В дневния ред са включени още участието на Община Пловдив в шестнадесетото издание на инициативата „Народните будители и Аз“ за учебната 2025/2026 г. и подписването на тригодишен меморандум за сътрудничество с Българо-италианска фондация „РИМ“.