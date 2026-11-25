Общината подготвя терен от 2323 кв. м, но до изграждането на новата площадка автобусите от Раковски и Съединение ще спират на автогара „Родопи“, а за линиите от „Марица“ е предвидено обслужване и извън автогара

Пловдив е на финалната права по осигуряването на терен за временна автогара „Север“ в района на жп гара „Филипово“. Общината е спечелила търга на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за имот с площ 2323,66 кв. м, а предстои процедурата да приключи с подписването на 10-годишен договор за наем.

Това съобщиха от градската администрация, след като стана ясно, че автогара „Север“ прекратява дейността си от 1 декември. За окончателното потвърждение на крайния срок „Под тепето“ ви уведоми в статията – Затварят автогара „Север“ след 5 дни.

Новата временна площадка няма да бъде готова за тази дата, но общината вече работи и по проектирането ѝ, паралелно с финализирането на договора за терена.

Със заповед на генералния директор на НКЖИ от 6 октомври 2026 г. Община Пловдив е обявена за спечелил участник в процедурата, а документът е връчен на администрацията на 14 октомври. Проведени са и необходимите вътрешни финансови процедури за обезпечаване на договора за целия период от 10 години.

Предвидено е временната автогара да използва и помещения в сградата на жп гара „Филипово“ – чакалня, билетна каса и санитарен възел.

Проектирането върви паралелно с процедурата за терена

От общината посочват, че работят по проектирането на бъдещата временна автогара, като част от дейностите се изпълняват от специалисти в администрацията. Сред тях са архитектурната и ВиК частта. В ход е и съгласуване с ЕВН.

За дейностите, които не могат да бъдат изпълнени по съществуващи договори на общината, предстои да бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител.

„Работим по изграждането на временна автогара „Север“ от месеци. Предприехме конкретни действия за осигуряване на терен, а паралелно с административните процедури работим и по проектирането. Целта ни е да осигурим условия за транспортното обслужване на гражданите“, заяви кметът Костадин Димитров.

Къде ще отиват автобусите междувременно?

До изграждането на временната автогара край Филипово автобусите от Раковски и Съединение ще бъдат пренасочени към автогара „Родопи“.

За линиите от община „Марица“ администрацията посочва, че съществува законова възможност да бъдат обслужвани и извън автогара, съгласно измененията в Закона за автомобилните превози, обнародвани в края на 2025 г.

Така проектът за временна автогара край Филипово вече има осигурен терен чрез проведен търг, предстоящ договор за наем и започнало проектиране. Остава следващата съществена стъпка – реализацията на площадката, която трябва да замени транспортната функция на автогара „Север“.

История на терена

Историята на железопътните терени край гара „Филипово“ има и предистория, свързана с Под тепето. През 2020 година Под тепето алармира, че НКЖИ е обявила за продажба свой имот в района на гара „Филипово“, който попада в трасето на бъдещото продължение на бул. „Северен“. След публикацията и последвалите въпроси към общината процедурата за търга бе спряна, за да не бъде стратегическият терен продаден на частен инвеститор. Преди шест месеца, когато отново се заговори за използването на железопътни терени край Филипово за нова автогара, Под тепето припомни и тази история – Автогара назаем: Пловдив готви строеж, докато чака терена. Тогава ставаше дума за близо 11 декара железопътен терен, докато в настоящата процедура общината е спечелила търг за 2323,66 кв. м. Вероятно става дума за част от по-голям железопътен масив.

Илюстрациите са от визуализации на проекта за новата временна автогара Север