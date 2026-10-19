Зелената площ на „Марица-юг“ може да бъде спасена, но кой имот ще получи инвеститорът?

Община Пловдив предлага да запази междублоковото пространство на бул. „Марица-юг“ и да обезщети собственика с равностоен общински имот, но не посочва публично кой е той и как е определена равностойността

Случаят на бул. „Марица-юг“ поставя и по-широк въпрос за подхода на институциите към конфликтите между частния инвестиционен интерес и обществения интерес от запазването на терени с важно градоустройствено значение

Междублоковата зелена площ между блоковете на бул. „Марица-юг“ №146, 148 и 150 може да бъде запазена за обществено ползване, без частният собственик да губи имота си без компенсация. Това е решението, до което е стигнала специална работна група към Община Пловдив.

Предложението предвижда теренът да бъде отреден за озеленяване за широко обществено ползване, а собственикът да получи в замяна друг, равностоен общински имот.

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На този етап обаче остава един съществен въпрос: кой точно е имотът, който общината предлага на инвеститора, и на каква база е определено, че двата терена са равностойни?

В съобщението на общинската администрация не са посочени идентификаторът, местоположението, площта и устройствените показатели на имота, предвиден за компенсация. Не са представени и данни за оценките на двата терена, които биха позволили да се прецени как е установена равностойността им.

Какво предлага общината

Работната група е създадена с решение на Общинския съвет по предложение на кмета Костадин Димитров. Тя е заседавала на 1, 5 и 9 октомври, а резултатът от работата ѝ е възможност за запазване на зелената площ чрез процедура по чл. 22, ал. 8 от Закона за устройство на територията.

Предвижда се при преструктуриране на жилищния комплекс теренът да бъде отреден за озеленяване за широко обществено ползване, а собственикът „А И Н Инвестмънт“ ООД да бъде обезщетен с равностоен общински имот. Според общината собственикът е подписал съгласие с предложеното изменение на подробния устройствен план.

Това обаче не означава, че процедурата е приключила. За да продължи, Общинският съвет трябва да включи съответната процедура в Годишната програма за управление и разпореждане с общинските имоти за 2026 г. След това изменението на ПУП трябва да бъде внесено за разглеждане и одобрение от съвета.

Следователно засега става дума за предложено решение, което предстои да премине през необходимите административни стъпки, а не за окончателно приключила замяна.

Къде е имотът за компенсация?

Това е информацията, без която обществеността не може да оцени пълноценно предложението на общината.

За да се установи дали компенсацията действително е равностойна, трябва да са известни поне местоположението и площта на двата имота, собствеността и устройственото предназначение на общинския терен, възможностите за застрояване и оценките, на които се основава предложението.

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Два имота с близка площ не са непременно равностойни. Значение имат още местоположението, устройствените показатели, допустимото застрояване и пазарната стойност. Без тези данни не може да се направи независима преценка нито за справедливостта на компенсацията, нито за това какви са последиците за общинската собственост.

В публичното съобщение на общината тези параметри не са изложени. Затова въпросът не е само дали зелената площ може да бъде спасена, а и при какви условия се предлага това да се случи.

под тепето следи казуса със спориня парцел вече няколко години – От „няма как да се строи“ до багера: 7 години по-късно спорът за междублоковото пространство на бул. „Марица-юг“ отново е на дневен ред пред Общината.

Два казуса, един въпрос за обществения интерес

Случаят на бул. „Марица-юг“ поставя и по-широк въпрос за подхода на институциите към конфликтите между частния инвестиционен интерес и обществения интерес от запазването на терени с важно градоустройствено значение.

Сходни въпроси възникват и около строителството на ул. „Славееви гори“ в район „Южен“, където жители оспорват строителни книжа и поставят въпроси за устройственото предназначение на терена и законността на строителството.

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По този казус на 6 октомври Пловдивският районен съд отмени отказа на прокуратурата да образува досъдебно производство и върна преписката за допълнителна проверка. Съдът е приел, че проверката не е била достатъчна, а изводът, че няма данни за престъпление, не е бил убедително обоснован. Това решение не установява извършено престъпление, но означава, че изложените обстоятелства трябва да бъдат проверени допълнително. – Обрат по „Славееви гори“: съдът отмени прокурорския отказ и върна проверката.

Двата случая не са идентични и не могат да бъдат приравнявани само защото и в двата се сблъскват частен интерес и обществено значим въпрос за градската среда. При казуса с паарцела на бул.„Марица-юг“ общината предлага механизъм за запазване на зелената площ чрез компенсация на собственика. При „Славееви гори“ спорът за строителството продължава по административен и съдебен път, а съдът е разпоредил допълнителна проверка по прокурорската преписка.

Съпоставката обаче поставя основателен въпрос за прозрачността и последователността на институционалния подход: защо в единия случай гражданите трябва да търсят съдебна защита, за да бъде извършена пълна проверка на спорни обстоятелства, докато в другия общината предлага решение с инвеститор, без публично да посочва ключовите параметри на компенсацията?

Публичността на условията, при които се разпорежда с общинска собственост, е необходима именно за да може подобно сравнение да бъде направено.

Решението предстои, въпросите остават

Предложението за запазване на зелената площ на бул. „Марица-юг“ е възможност да се намери изход от конфликт, който засяга непосредствено качеството на градската среда, но за да бъде оценено като справедливо и прозрачно решение, то трябва да бъде подкрепено с достатъчно публична информация.

Кой е общинският имот, предложен за компенсация? Какви са площта, местоположението и устройствените му показатели? Как е определена равностойността? И какво точно ще получи общината срещу запазването на терена за обществено ползване?

Докато тези въпроси останат без конкретни отговори, обществеността няма да разполага с необходимите данни, за да прецени цялата цена на това решение.

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