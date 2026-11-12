Общински съветници искат от кмета отчет за изпълнението на Общия устройствен план и мерки заради строителството до кръстовището с бул. „Източен“

Строителните дейности на кръстовището на бул. „Източен“ и ул. „Богомил“ и липсата на актуален анализ за изпълнението на Общия устройствен план (ОУП) на Пловдив станаха повод за питане до кмета Костадин Димитров на днешното заседание на местния парламент. Общински съветници настояха за обяснения как администрацията контролира градоустройственото развитие и какви мерки ще предприеме по казуса с недоволството на живеещите на ул. „Богомил“ № 63. Питането е внесено от инж. Калин Милчев, Минка Сърнешка и арх. Костадин Палазов от групата на „БСП за България“.

Повод за него са извършваните дейности в съседен имот с идентификатор 56784.528.272. По информацията, изложена от съветниците, там се извършват подравняване на терена, изсичане на едра растителност, изкопни и бетонови работи. Това се случва на фона на възраженията на живеещите в района срещу предстоящото застрояване, включително с временно поставяеми съоръжения.

Според вносителите случаят отново поставя въпроса за липсата на цялостно планиране при интензивното строителство в града. Те смятат, че администрацията не трябва да реагира едва след възникването на конфликти с гражданите, а да оценява предварително последиците от новото строителство върху градската среда и инфраструктурата.

В питането се поставя и въпросът за изпълнението на законовото изискване кметът ежегодно да представя доклад за изпълнението на Общия устройствен план. Съгласно чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията такъв доклад се внася за приемане от Общинския съвет, като при необходимост се предлагат и изменения в плана.

По данни, посочени от съветниците, последният подобен доклад е разглеждан през 2017 г. Те настояват да разберат кога ще бъде представен отчетът за настоящата година и дали общината разполага със списък на конфликтните точки в ОУП, който да позволи на местната власт да предприема навременни действия.

Третият въпрос към кмета е какви конкретни мерки ще бъдат предприети във връзка с недоволството на живеещите на ул. „Богомил“ № 63 и строителните дейности в съседния имот.

Случаят на ул. „Богомил“ не е изолиран на фона на поредицата от спорове около новото строителство в Пловдив. „Под тепето“ проследи конфликтите около застрояването на терена между две детски площадки на бул. „Марица-юг“, където седем години след уверенията, че там не може да се строи, се стигна отново до протести. Подобни въпроси за устройствените решения и защитата на зелените пространства възникнаха и при казусите в „Славееви гори“ и край „Марица Гардънс“.

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Съветниците предлагат в анализа на градоустройственото развитие да бъдат привлечени независими експерти, а резултатите да бъдат подложени на широко обществено обсъждане. Според тях това трябва да послужи като основа за необходимите промени в Общия устройствен план.

Отговорът на кмета предстои да покаже каква е позицията на администрацията както по конкретния строителен казус, така и по въпроса за контрола върху изпълнението на устройствените решения за града.

Въпросът за ежегодното отчитане на Общия устройствен план не се поставя за първи път. През септември тази година общински съветници от ПП–ДБ също поискаха информация кой контролира изпълнението на устройствените планове на Пловдив и защо администрацията не представя изискуемите доклади. Действащото изменение на ОУП беше одобрено от Общинския съвет през ноември 2022 г. с хоризонт на планиране до 2040 г.

Съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ кметът трябва ежегодно да внася доклад за изпълнението на плана за приемане от Общинския съвет. Документът е инструмент за проследяване на устройственото развитие и за предлагане на промени, когато те са необходими.

Илюстрация: карти гугъл