Глоби за Малкия ринг в Пловдив ще има от 1 декември

Община Пловдив: санкциите за нарушения на ограниченията в зоната с ниски емисии започват след месец. Дотогава шофьорите ще имат време да свикнат с новия режим. Към днешна даата обаче още няма официална информация за размера на санкциите.

Глобите за автомобили, които нарушават ограниченията в зоната с ниски емисии в Пловдив, ще започнат да се налагат от 1 декември 2026 г. Това потвърдиха официално от пресцентъра на Община Пловдив пред репортер на „Под тепето“.

Така първите два месеца от действието на „Малкия ринг“ ще преминат без налагане на санкции. Зоната влезе в сила на 1 октомври, като забранява движението на автомобили от първа и втора екологична група в карето между булевардите „Руски“, „Шести септември“, „Цар Борис III Обединител“ и „Христо Ботев“.

През този начален период контролът се осъществява от служители на ОП „Паркиране и репатриране“. Вместо незабавни глоби нарушителите се предупреждават, за да се запознаят с новите ограничения.

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От 1 декември обаче неспазването на режима вече ще води до санкции. Шофьорите, чиито автомобили попадат в забранените екологични групи и нямат право на изключение, трябва да планират маршрутите си така, че да не навлизат във вътрешността на зоната.

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Самите гранични булеварди остават извън обхвата на забраната и могат да се използват за заобикаляне на Малкия ринг.

Всичко, което трябва да знаете за Малкия ринг и първата зона с ниски емисии в Пловдив

Първата зона с ниски емисии в Пловдив ще действа сезонно – от 1 октомври до 30 април. Следващият етап е предвиден за 1 октомври 2028 г., когато трябва да започне да функционира и Големият ринг.

Преди година ресорният зам.-кмет Иван Стоянов коментира, че до 1000 лева ще е глобата за нарушителите на правилата в зоните с ниски емисии. Към днешна даата обаче още няма официална информация за размера на санкциите.