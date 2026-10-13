Времето в Пловдив на 13 октомври 2026 г.

Облаци и дъжд в града, температурите ще останат ниски

Времето в Пловдив във вторник, 13 октомври, ще бъде предимно облачно, с условия за превалявания от дъжд. Прогнозите сочат минимални температури около 10–11 градуса, а максималните ще достигнат между 15 и 17 градуса.

След дъждовното и по-хладно време в началото на седмицата температурите ще останат сравнително ниски за октомври. Ще духа слаб западен вятър.

Какво ще бъде времето през следващите дни

В сряда, 14 октомври, се очаква максималната температура да бъде около 16–17 градуса, като облачността ще се задържи и са възможни слаби превалявания. В следващите дни температурите постепенно ще се променят.

Снимка: Снежана Кметова