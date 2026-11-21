Облачно и сравнително топло за сезона ще бъде времето в събота, температурите ще достигнат около 19 градуса

Сравнително меко за втората половина на ноември ще бъде времето в Пловдив в събота, 21 ноември. Минималните температури ще бъдат около 9 градуса, а максималните ще достигнат 19 градуса.

Според прогнозата на НИМХ за страната в събота ще има променлива облачност и на места слаби валежи от дъжд. За Пловдив прогнозите сочат предимно облачно време, с малка вероятност за кратък дъжд.

Вятърът ще бъде от запад, слаб до умерен. Изгревът е в 7:17 часа, а залезът – в 16:55 часа.

През почивните дни температурите постепенно ще се понижават. В неделя максималните стойности в града ще бъдат около 16 градуса.

снимка: Тони Иванов