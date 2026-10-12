КЗП откри надценки до 141% при храните в големите вериги

Надценки от над 100% при редица основни хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите (КЗП) при проверки в големите търговски вериги. Контролът е започнал на 2 октомври и обхваща различни групи стоки, като първите проверки са насочени към млечните продукти, плодовете и зеленчуците.

Според данните, представени от председателя на КЗП Мая Манолова, най-голямата установена надценка е при маслото – 141%. При сиренето тя достига 133%, при доматите – 127%, а при кашкавала и кромид лука – по 106%. При киселото мляко установената надценка е 99%.

Доставната цена пада, продажната се увеличава

Като пример за разминаване между двете цени директорът на дирекция „Контрол на пазара“ в КЗП Игнат Арсенов посочи краставиците. По думите му доставната им цена е намаляла с 14%, докато крайната цена за потребителите е нараснала с 59%.

Комисията ще изиска от търговците да представят икономическа обосновка за факторите, довели до установените увеличения. Ако представените аргументи не бъдат счетени за убедителни, КЗП може да наложи санкции.

Проверени са и данните, подавани от веригите при промоционални стоки. По думите на Манолова и в тези случаи са установени надценки, достигащи 40%.

Предстоят проверки и в други сектори

Според председателя на КЗП между август и октомври се наблюдава едновременно увеличение както на цените, така и на надценките при част от храните.

Комисията планира през следващите седмици да насочи вниманието си и към други сектори, за които получава значителен брой потребителски сигнали. Предвидени са проверки на цените на лекарствата, практиките на телекомуникационните компании и банковите такси.

Ще бъдат проверявани също заведения за бързо хранене, ресторанти и компании в сферата на услугите.

Проверки и на бензиностанциите

Контролът е обхванал и 50 обекта за продажба на горива. При 8% от тях КЗП е установила случаи, при които доставната цена според комисията не обосновава в достатъчна степен увеличението на продажната.

Най-съществено е отклонението при пропан-бутана. Арсенов посочва, че увеличението е между 1 и 3 евроцента на литър, което при едно зареждане се равнява приблизително на 2 евро.

От търговците също ще бъде поискана информация за икономическите причини, довели до повишаването на цените.

Манолова заяви още, че КЗП подготвя следващи мерки, сред които въвеждане на показател за „справедлива стойност“, чрез който да се проследяват отклоненията в цените, както и законодателни предложения за санкциониране при съществени отклонения.