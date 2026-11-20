Времето в Пловдив на 20 ноември 2026 г.

Променлива облачност и температури до 22 градуса очакват града в петък

Сравнително топло за втората половина на ноември ще бъде времето в Пловдив в петък, 20 ноември. Минималните температури ще бъдат около 10 градуса, а максималните ще достигнат 22 градуса.

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология предвижда променлива облачност над града. Температурите ще останат по-високи от обичайните за сезона, а денят ще предложи подходящи условия за разходки на открито.

В следващите дни температурите постепенно ще се понижават. За събота прогнозата на НИМХ е за максимална температура около 18 градуса, а в неделя – около 17 градуса.

Снимка: Dimitra Lefterova