Министърът на образованието представи приоритетите в новия бюджет: увеличение на заплати, финансиране на детски градини, училища и програми за задържане на учениците в България
Бюджетът за образование догодина е „възможният компромис“ между финансовите ограничения на държавата и реалните потребности на системата. Това заяви пред журналисти в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев, коментирайки актуалната бюджетна рамка в частта ѝ, касаеща сектора.
„Никой министър никога не е доволен. Ако кажа, че съм доволен, значи не разбирам потребностите на системата“, посочи той, но подчерта, че въпреки ограниченията няколко важни политики ще бъдат реализирани.
Повече средства за детски градини, училища и възнаграждения
Министърът потвърди, че в бюджета са предвидени средства за увеличение на възнагражденията както на педагогическия, така и на непедагогическия персонал.
Допълнително финансиране е насочено към детските градини и базовите училища, като акцент е и подобряването на условията за работа. Вълчев даде пример с проблема в детските градини, където заради недостиг на персонал учителите трудно успяват да ползват отпуск през летните месеци — нещо, което бюджетът цели да компенсира.
Фокус върху таланта: да задържим най-добрите ученици
Сред новите мерки е и програма „Избери да следваш в България“, насочена към високопостигащи ученици, които успешно се представят в области като математика, лингвистика и информатика.
„В ерата на изкуствения интелект е ключово да задържим най-добрите деца. Няма да финансираме обучение в чужбина — ще финансираме обучение в България“, заяви министърът.
По думите му се наблюдава тенденция все повече абитуриенти да избират български университети, а интересът към Софийския университет надвишава този към Германия, Франция и Нидерландия, взети заедно.
Инвестиции в инфраструктура и приемственост
Друг приоритет в бюджета е финансиране на национални школи и подготовка на бъдещи преподаватели на олимпийци.
„Някои от най-опитните ни ръководители и преподаватели се пенсионират. Преди години имахме учители, но децата заминаваха в чужбина. Сега имаме талантливи деца, но не достатъчно подготвени преподаватели“, коментира Вълчев.
Заплатите ще растат над средното за бюджетния сектор
Министърът посочи, че секторът ще получи увеличение над средния ръст за държавната администрация и подчерта нуждата заплатите в образованието да не изостават от динамиката на средната работна заплата в страната.
„Имаме инфлация, имаме растящи разходи, и заплатите трябва да ги следват“, заяви той.
