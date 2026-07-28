Синдикатът на учителите срещу МОН: Повече учебни дни няма да подобрят образованието

95% от анкетираните не приемат почивните дни да се броят за ваканция, а синдикатът настоява жегите през юни да бъдат отчетени в учебния календар

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ разкритикува проекта на Министерството на образованието и науката за учебното време и ваканциите през учебната 2026/2027 година. Според организацията МОН продължава политиката за увеличаване на учебното време, без това да води до по-високо качество на образованието.

От синдиката посочват, че българските ученици и сега учат около 180 учебни дни годишно – повече от средното за редица европейски държави. Според тях проблемите в образователната система не са свързани с броя на учебните дни, а с претоварените учебни програми, липсата на дисциплина, ниската мотивация, административната тежест и недостатъчните практически умения.

По данни от проведено през последната седмица проучване на синдиката едва 9% от участниците смятат, че увеличаването на учебното време може да повиши качеството на образованието. Останалите 90,5% са категорични, че механичното добавяне на повече учебни дни и часове не е дало положителен резултат.

Друга критика е свързана с начина, по който Министерството изчислява ваканциите. Според синдиката в тях продължават да се включват официалните празници и почивните дни, което създава невярна представа за реалната продължителност на ученическите ваканции.

Проучването показва, че 95% от анкетираните не одобряват тази практика и смятат, че тя подвежда ученици и родители.

От Синдикат „Образование“ обръщат внимание и на още един проблем – липсата на съобразяване с климатичните промени. Според организацията учебният календар не отчита все по-честите горещини през юни, когато в много училища температурите надхвърлят 35 градуса, а учебният процес се провежда при тежки условия. Според синдиката температурата в класните стаи не бива да надвишава 28 градуса, поради което това трябва да бъде отчетено при планирането на учебната година.