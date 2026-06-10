Заместник-министърът на образованието д-р Таня Панчева ще даде информация за представянето на зрелостниците от майско-юнската сесия

Министерството на образованието и науката ще представи днес резултатите от държавните зрелостни изпити след 12. клас, проведени по време на майско-юнската изпитна сесия. Данните ще бъдат обявени на пресконференция от 14:00 часа, когато заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева ще направи анализ на представянето на зрелостниците.

Паралелно с официалното представяне на резултатите продължава и въвеждането на оценките в електронната система на Министерството на образованието. Те ще бъдат достъпни за зрелостниците до края на деня.

Анализът за миналата година показа, че Английската гимназия е на I-во място в Пловдив и на двете матури, а в следващия линк може да видите Кои училища се представиха най-слабо на Матури 2025.

Тазгодишната сесия започна на 20 май с държавния зрелостен изпит по български език и литература, на който се явиха близо 50 000 дванадесетокласници. Последната задача предостави избор между интерпретативно съчинение на тема „Пътят към себе си“ по разказа „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков и есе на тема „Авторитетите днес“.

„Авторитетите днес“ предпочетоха повечето зрелостници в Пловдив на матурата по БЕЛ

Два дни по-късно се проведе вторият задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет, за който заявления подадоха около 24 000 ученици.

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Изпитът беше по вариант №2, а и тази година най-много зрелостници избраха английски език. Сред предпочитаните предмети бяха още география и икономика, биология и здравно образование, математика, предприемачество и философия.

На 22 май се проведоха и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, като учениците работиха по тема №6.

Общо в рамките на майската изпитна сесия Министерството на образованието организира десетки различни държавни зрелостни изпити по общообразователна и профилирана подготовка, както и изпити за професионална квалификация. Максималният резултат на всяка матура е 100 точки.

Очаква се на днешната пресконференция да бъдат представени средните резултати по отделните предмети, сравнението с предходни години, както и анализ на постиженията на зрелостниците в национален мащаб.