Алтернативното предложение за нов кампус на Хуманитарната ще се гласува на сесия

Предложението да се реализира нов учебен кампус на Хуманитарната гимназия в парцела на бившия ТЕЛК, а не в двора на паметника на културата от национално значение, ще се разглежда на следващото заседание на местния парламент. Зеленият съветник от групата на ПП-ДБ, които внесоха алтернативния проект като предложение, съобщи, че то е било допуснато до сесия от постоянните комисии към ОбС и предстои гласуването му в пленарна зала на 20 ноември.

„Досега само на приказки се заявяваше, че не може да се реализира нищо за образование на терените на бившия ТЕЛК и на известното като „Турското училище“. С експертен анализ и становище от гл. ас. арх. Антонина Илиева, приложен към предложението, доказахме, че може и че това решение е най-благоприятно за учениците“, коментира Добромира Костова.

„Ако НИНКН откаже дворът на Хуманитарната да се застроява, нужно е да има план Б за мястото на училището. Ние даваме план Б. Сега вече общинските съветници имат избор: дали да лишат близо 2000 деца от двор и игрища и да увредят паметник на културата, или не. Развръзката ще е в четвъртък на сесията“, допълва по темата Веселина Александрова от групата на ПП-ДБ.