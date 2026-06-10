Анализът показва по-добри резултати по редица предмети, а професионалните гимназии запазват стабилно представяне с успех „Много добър“ 4,54

Освен рекордния среден успех на матурите, анализът на Министерството на образованието и науката разкрива и кои задачи продължават да затрудняват зрелостниците и в кои области се наблюдава най-сериозен напредък.

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Според експертите най-голямо предизвикателство за дванадесетокласниците остава създаването на собствен аналитичен текст. Учениците изпитват затруднения при задачите, които изискват съпоставка между изучен и неизучен литературен текст и формулиране на аргументирана позиция. Трудности се наблюдават и при откриването на граматични и пунктуационни грешки.

За сметка на това зрелостниците се представят много добре при задачите, свързани с извличане и обработка на информация от текстове и диаграми. Над 85% от тях успешно се справят с този тип въпроси, а литературните задачи с избираем отговор също са сред най-добре решените.

Силен ръст по математика, предприемачество и чужди езици

Анализът на МОН отчита осезаемо подобрение при втория държавен зрелостен изпит по редица предмети.

Най-сериозен е скокът при предприемачеството, където средният резултат е с над 7 точки по-висок спрямо миналата година. Значително подобрение има и при биология и здравно образование, а по математика зрелостниците повишават средния си резултат с близо две точки.

Възходяща тенденция се наблюдава и при чуждите езици. Средният успех по английски език също се повишава, а още по-осезаем ръст се отчита при френския и испанския език, където резултатите са съответно с над 7 и близо 10 точки по-добри.

От министерството отбелязват като положителен знак и нарастващия интерес към матурите по математика и предприемачество, тъй като те развиват логическо мислене, финансова грамотност и практически умения.

Стабилни резултати и при професионалните гимназии

Добри резултати отчита и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация. Средният успех на учениците от професионалните гимназии и паралелки остава „Много добър“ 4,54, което е съизмеримо с миналогодишното представяне.

Най-високи резултати са постигнати при защитата на дипломен проект, където близо 15% от учениците получават отлични оценки.

Сред специалностите с най-добро представяне се открояват „Информатика“, „Архитектура и строителство“, „Администрация и управление“ и „Ресторантьорство и кетъринг“, което според експертите показва високо ниво на практическа подготовка в тези професионални направления.

Данните от анализа сочат, че образователната система постепенно повишава резултатите не само при общообразователните, но и при професионалните изпити, като все повече ученици демонстрират умения, свързани с реализацията им на пазара на труда.