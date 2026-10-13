Апелативният съд остави Славчо Мегерев в ареста окончателно

„За мен Славчо Мегерев е невинен.“ Това коментира в кулоарите на съда адвокатът на обвиняемия за убийството на Илиян Филипов – Диляна Агова, докато апелативните магистрати решаваха какво определение да издадат относно жалбата му на мярката за неотклонение.

Стана ясно, че на този етап все още Мегерев не е дал обяснения, не е признал вина и оръжието на престъплението не е открито.

Прокурор Иван Даскалов също заяви, че пистолетът, с който е извършено убийството на бизнесмена, засега не е открит.

Намерено е оръжие в избено помещение, ползвано от сестрата на обвиняемия, но то не е свързано с престъплението, уточниха от държавното обвинение.

„Представих пред съда нови доказателства, направих анализ пред съда на тези доказателства, като според мен те са в подкрепа на повдигнатото обвинение„, каза прокурор Даскалов, без да посочва какви точно са били те.

Прокурорът разкри още, че между задържания Мегерев и убития Филипов е имало и неуредени финансови взаимоотношения, свързани със строителство.

Апелативният съд остави Славчо Мегерев в ареста окончателно. Според 3-членния състав на лице е обосновано предположение, че обвиняемия има съпричастност деянието. Освен това има опасност той да се укрие или извърши друго престъпление – такива изводи могат да се извлекат от това, че убийството на Илиян Филипов е много добре планирано и организирано.

„Въпреки първоначалния етап на разследване, е събранзначителен по обем доказателствен материал, който води до този извод. Първоинстанционният съд е подложил на внимателен и задълбочен анализ всички събрани до този момент доказателства, а освен това пред въззивната инстанция от страна на прокуратурата са представени и нови доказателства, които потвърждават наличието на обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия и в извършване на деянието и го надграждат“, смятат апелативните съдии.

Магистратите приемат, че целите на мярката не могат да бъдат постигнати с по-лека процесуална принуда, и потвърждават задържането под стража.

След решението на съда адв. Диляна Агова заяви, че новите доказателства са били представени от прокуратурата десет минути преди самото заседание и става въпрос за показания на нов свидетел по делото. По думите на адвокта, след като разбира за убийството на Илиян Филипов веднага звъни на Славчо Мегеров по телефона, който бил стъписан.

„Продължавам да твърдя, че няма преки доказателства, които да свързват Мегерев с това престъпление„, заяви адвокат Агова. Тя допълни, че обвиняемият ще даде обяснение, като сам реши кога е уместно и удачно, но това ще се случи.