Последен ден за безплатни прегледи за рак на гърдата в Пловдив

Комплексният онкологичен център и УМБАЛ „Свети Георги“ организират профилактични консултации през октомври, а инициативата напомня за значението на ранната диагностика

На 13 октомври се отбелязва Световният ден без сутиен (No Bra Day) — инициатива е с цел да привлече вниманието към рака на гърдата и необходимостта от ранно откриване на заболяването.

Как да отпразнуваме Деня без сутиен

Да отпразнуваш специалния ден е толкова просто, колкото да не носиш сутиен, стига да си в настроение.

Друг важен вариант е да си запишете час при лекар за преглед на гърдата.

В Пловдив жените могат да се възползват и от безплатни профилактични прегледи.

Две лечебни заведения в града организират консултации на 13 октомври. Инициативите са насочени както към профилактиката, така и към жените, които имат притеснения или са забелязали промени в гърдите си.

Къде са безплатните прегледи на 13 октомври

Комплексен онкологичен център – Пловдив

Безплатните прегледи са от 11:00 до 13:30 часа в кабинет №3 на База 1 на КОЦ-Пловдив, на бул. „Васил Априлов“ №15А.

Необходимо е предварително записване на час на телефоните:

0894 49 47 19

032 278 721

032 278 765

032 278 761

Инициативата е част от кампанията за Световния месец за борба с рака на гърдата.

Втора клиника по хирургия на болницата провежда безплатни профилактични прегледи за заболявания на млечната жлеза всеки вторник през октомври, включително на 13 октомври.

Консултациите са от 14:00 до 17:00 часа във Втора клиника по хирургия, База 2, бул. „Пещерско шосе“ №66, етаж 11.

За преглед е необходимо предварително записване на телефон 032 602 040, в делнични дни от 08:00 до 16:00 часа. Кампанията е под надслов „Октомври без страх – грижа за гърдите“.

Профилактиката не бива да чака симптомите

Ракът на гърдата е най-често диагностицираното онкологично заболяване сред жените в световен мащаб. Ранното откриване и навременният достъп до диагностика и лечение са от съществено значение за изхода от заболяването. Една на всеки осем жени развива рак на гърдата през живота си.

Промяна във формата или размера на гърдата, бучка или удебеляване, промени по кожата или зърното и необичаен секрет са причини за консултация с лекар. Такива признаци не означават непременно рак, но не бива да се пренебрегват.

Световният ден без сутиен е неформален информационен повод, а не медицинска препоръка. По-важното послание е жените да не отлагат консултацията със специалист и да се възползват от възможностите за профилактика и ранна диагностика.