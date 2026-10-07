Прокуратурата с нови разкрития за обвинените в източване на НЗОК

Прокурорът за схемата в УМБАЛ „Св. Георги“: Има признание, нови свидетели и сигнали за други болници

Обвиняем лекар е дал обяснения, които според прокуратурата потвърждават картината за фиктивните хоспитализации

82-годишен медик няма да бъде в ареста заради тежкото си здравословно състояние

Нови свидетелски показания и обяснения на обвиняема са потвърдили данните, събрани до момента по разследването за фиктивните хоспитализации в пловдивска болница. Това заяви наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов пред журналисти в кулоарите на съда преди заседанието, на което се определят мерките за неотклонение на задържаните.

По думите му обвиняема е дала обяснения, които в значителна степен съвпадат с установеното от разследването.

„Имаме и форма на признание“, заяви прокурорът, като уточни, че става дума за обяснения, дадени от обвиняемата. Той посочи, че са разпитани и общи свидетели, които не са били хоспитализирани.

Според прокуратурата така се потвърждава картината, описана по досъдебното производство – че са извършвани фиктивни хоспитализации, включително са били приемани хора от обкръжението на участниците в схемата – близки и роднини, санитари и други лица.

„Кръв от друг пациент“ в епикризата

Прокурорът коментира и твърденията, че при част от фиктивните хоспитализации са били използвани кръвни изследвания от други пациенти.

Повод за острата му реакция станаха публични коментари на бивш член на Надзорния съвет на НЗОК, според когото подобна практика може да бъде обяснена с алгоритмите на клиничните пътеки.

Прокурорът определи подобно твърдение като „позорно и цинично“.

„Сами си представете какво означава кръвна проба, която не е за пациента, да му се вписва в епикризата, само и само да бъде изпълнен алгоритъмът“, заяви той.

По думите му именно това е част от установяваната схема – данни от изследвания на един човек да бъдат използвани за документалното оформяне на хоспитализацията на друг.

Има сигнали и за други лечебни заведения

Прокурорът съобщи още, че в прокуратурата постъпват сигнали за подобни практики и извън конкретния случай.

Той не посочи кои са лечебните заведения, за които има сигнали, но уточни, че се работи и по информация, свързана със същата болница.

„По всяка вероятност практиката и опитът показват, че ще има и други такива сигнали“, каза той и призова медици, които разполагат с информация за подобни случаи, да подават сигнали.

По думите му лекари от конкретната клиника са съдействали на разследването.

„Там има много почтени хора. Има хора, които не са се подавали нито на натиск, нито на изкушението. Те продължават да работят там“, заяви прокурорът.

82-годишният лекар няма да бъде задържан

Междувременно прокуратурата е променила първоначалното си намерение за един от обвиняемите.

Той е 82-годишен лекар от клиниката, който е с множество заболявания. Според прокурора заради влошеното му здравословно състояние още сутринта е взето решение той да бъде освободен, тъй като е имало реална опасност здравето му да бъде сериозно увредено при задържане.

Прокурорът посочи, че въпреки това обвинението продължава да се поддържа и обясни ролята му в схемата с факта, че е приемал най-малък брой пациенти и е съдействал за най-малък брой хоспитализации.

„Той е с най-леката мярка – подписка“, обясни прокурорът.

По думите му възрастният лекар няма да бъде воден в ареста заради здравословното си състояние.

Каква е била ролята на шестия обвиняем

Прокурорът даде повече информация и за единствения обвиняем, който не е лекар.

Ролята му според разследването е била връзката между медицинския център и болницата. Той е участвал в процеса по направленията от медицинския център към клиниката.

Това е важно уточнение към вече обявения от прокуратурата механизъм, според който от медицински център са били издавани направления, а след това в клиниката са били оформяни хоспитализациите.

От прокуратурата вчера съобщиха, че според събраните данни са били обхванати около 5000 лица, а щетата за НЗОК надхвърля 3 млн. евро.

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Разследването продължава.

Днешното заседание на съда трябва да определи мерките за неотклонение на обвиняемите, за които прокуратурата е поискала задържане.

В залата под засилена охрана бяха доведени другите двама от тримата задържани. Това са д-р Мариела Попова на 60 г. от Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Св. Георги“ и Адриан Белов, счетоводител в МЦ Армед, 41 г., за когото има данни, че е зет на един от задържаните лекари.

Техните адвокати поискаха час отсрочка, за да се запознае с материалите по делото. Съдът уважи молбата им, кат преди това отхвърли искане делото да се гледа при закрити врата.

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