

Все по-често лекарите от Отделението по образна диагностика към Комплексния онкологичен център – Пловдив откриват онкологични заболявания при пациенти без никакви оплаквания. Туморите се установяват случайно по време на рутинни контролни изследвания, назначени по друг медицински повод – тенденция, която още веднъж показва значението на съвременната образна диагностика за ранното откриване на раковите заболявания.

При проследяване на вече диагностицирани пациенти компютърната томография нерядко разкрива изменения в други органи, които до този момент не са били известни. Сред по-честите случаи са тумори на млечната жлеза и дебелото черво, установени в ранен стадий и преди появата на симптоми.

Съвременната образна диагностика и значението на ранната диагноза

Компютърната томография е сред най-важните методи в съвременната образна диагностика. Благодарение на високата пространствена разделителна способност и възможността за детайлна визуализация на вътрешните органи специалистите могат да открият изменения с много малки размери, често още преди те да са предизвикали клинични прояви.

„Често пациентът идва за контролно изследване на един орган, но благодарение на обхвата и прецизността на компютърния томограф установяваме начален процес в млечната жлеза или дебелото черво. Пациентът няма оплаквания, лабораторните показатели може да са в норма, но образното изследване показва наличие на патологична находка. Именно ранното откриване дава възможност за своевременно лечение и по-добра прогноза“, споделя д-р Борис Данев, лекар в Отделението по образна диагностика към КОЦ – Пловдив.

Бърз и координиран път от диагнозата до лечението

При установяване на съмнителна находка времето е от ключово значение. Едно от предимствата на КОЦ – Пловдив е възможността диагностиката, обсъждането на случая и последващото лечение да бъдат организирани в рамките на едно лечебно заведение.

Резултатите и образите от компютърната томография се предоставят своевременно на специалистите от различните звена, което осигурява бърза координация между екипите и ускорява вземането на решения.

Случаите се обсъждат от мултидисциплинарен онкокомитет с участието на образни диагностици, онкохирурзи, медицински онколози и лъчетерапевти. След анализ на образните изследвания и медицинската документация се изготвя индивидуален план за последващи действия и лечение.

Този модел на работа намалява необходимостта пациентът да търси консултации в различни лечебни заведения и съкращава времето между откриването на заболяването и започването на необходимото лечение.

Образната диагностика – ключов фактор в съвременната онкология

Случаите на новооткрити тумори при рутинни компютър-томографски изследвания показват все по-важната роля на образната диагностика в съвременната онкологична практика. Освен за проследяване на вече установени заболявания, компютърната томография дава възможност за откриване на нови патологични процеси в ранен стадий, когато възможностите за лечение са най-добри.

Благодарение на съвременната апаратура, опита на специалистите и координирания мултидисциплинарен подход пациентите на КОЦ – Пловдив получават възможност за навременна диагностика и бързо насочване към най-подходящото лечение.