Клиниката по психиатрия към УМБАЛ „Свети Георги“ ще проведе безплатни профилактични прегледи в рамките нa кампания „Здраве за всички“. Инициативата е насочена към осигуряването на по-широк достъп до специализирана помощ, ранно откриване и своевременно лечение на психичните заболявания. Консултациите ще се провеждат всеки понеделник от месеца – на 8, 15, 22 и 29 юни 2026 г. от 11:00 до 13:00 ч. на територията на клиниката. Прегледите ще се извършват от утвърдените специалисти доц. Севдалина Кандиларова и д-р Фани Гюлева, като не е необходимо предварително записване на час – пациентите ще бъдат приемани по реда на пристигането им. За допълнителна информация можете да се обадите на телефон 032/ 602 287.

Приоритетни за кампанията са пациенти с изостряне и рязко влошаване на психотични и афективни разстройства, първични и диагностично сложни случаи, както и терапевтично резистентни състояния. В рамките на консултациите се осъществява психологична оценка и психологично консултиране, като при необходимост се прилага комплексно и индивидуално лечение с водеща медикаментозна терапия. Като част от структурата на най-голямото лечебно заведение в Южна България, Клиниката по психиатрия предоставя възможност за извършване на широка гама лабораторни и образни изследвания, междуклинични консултации с различни профилирани медицински специалисти, както и психологична, социална и денонощна спешна помощ.

Организаторите на кампанията подчертават, че пациентите с психични разстройства не трябва да бъдат стигматизирани или изолирани обществено, тъй като това подхранва неверни митове и предразсъдъци. Психичните разстройства са реални медицински състояния, които могат да засегнат всеки, и навременната грижа е от ключово значение. Специалистите съветват хората, които изпитват затруднения, както и техните близки, да преодолеят притесненията и да се възползват от безплатните профилактични прегледи, където ще получат квалифицирана медицинска помощ, съчувствие и професионално насочване за допълнителни изследвания.