Специализантът отчита увеличение на случаите и призовава симптомите да не се подценяват

Карциномът на гърдата при мъжете е рядко заболяване, което представлява под 1% от всички случаи на рак на гърдата. Специалистите напомнят, че въпреки по-ниската честота, заболяването съществува и при мъжете, а ранната диагностика има ключово значение за успешното лечение.

„Основната причина карциномът на гърдата при мъжете да е по-рядък е, че мъжете имат значително по-малко количество жлезиста гръдна тъкан. Освен това нивата на естрогените са много по-ниски, а именно тези хормони играят важна роля в развитието на повечето карциноми на гърдата“, обяснява д-р Коста Михайлов от Отделението по лъчелечение към КОЦ-Пловдив.

По думите му през последните години се наблюдава леко увеличение на диагностицираните случаи. Сред причините са по-добрата информираност, по-ранното търсене на медицинска помощ, както и фактори като затлъстяване, понижена физическа активност, чернодробни заболявания и генетични мутации в гените BRCA1 и BRCA2.

Най-честият симптом е появата на твърдо, неболезнено възелче в областта на гърдата, най-често около или зад зърното. Внимание трябва да се обръща и на промени като хлътване или деформация на зърното, зачервяване или разязвяване на кожата, секреция от зърното, особено кървава, както и подуване или уплътнение в подмишничната област.

„Много мъже не свързват подобни промени с възможността за онкологично заболяване и често отлагат прегледа. Психологическият фактор също има значение – притеснение, неудобство или страх от диагнозата. Именно това забавяне може да доведе до откриване на заболяването в по-напреднал стадий“, допълва д-р Михайлов.

Припомняме, че през 2023 г. именно в Пловдив нашумя случай, при който Отказаха лечение за рак на гърдата на DJ Айвън … защото не е жена.

Сред основните рискови фактори са фамилната обремененост, генетичните мутации, напредналата възраст, предходно лъчелечение в областта на гръдния кош, както и състояния, свързани с повишени нива на естроген – затлъстяване, някои чернодробни заболявания и синдромът на Клайнфелтер.

Специалистите подчертават, че ранната диагностика значително подобрява възможностите за успешно лечение. В зависимост от стадия на заболяването се прилагат хирургично лечение, химиотерапия, лъчетерапия, хормонална и таргетна терапия.

„В нашето отделение забелязваме драстично увеличение на случаите на карцином на гърдата при мъже. Само от началото на годината до момента пациентите са шест. При всички се наложи лъчелечение, а при голяма част – и химиотерапия, заради напредналия стадий при поставяне на диагнозата“, посочва д-р Коста Михайлов.

Сред пациентите на КОЦ-Пловдив са мъже, потърсили помощ след самостоятелно откриване на бучка в областта на гърдата. След проведени операции, част от тях преминават през курсове на химиотерапия, таргетна терапия и последващо лъчелечение.

Лекарите напомнят, че макар заболяването да е рядко, информираността остава изключително важна. При поява на възелче, промяна в кожата или секреция от зърното, консултацията със специалист не бива да се отлага.