КОЦ – Пловдив посочва 5 важни сигнала за женското здраве

По повод Световния ден на гинекологичната онкология д-р Биляна Карафезиева обръща внимание на промените, които не бива да пренебрегваме



На 20 септември се отбелязва Световният ден на гинекологичната онкология. Поводът насочва вниманието към профилактиката и ранното разпознаване на симптомите, които могат да съпътстват различни гинекологични заболявания. Д-р Биляна Карафезиева от Отделението по онкологична гинекология към Комплексен онкологичен център – Пловдив откроява пет сигнала, които не бива да остават без внимание.

Кървене след продължителна липса на менструация

В периода на перименопаузата е възможно менструалният цикъл да стане нередовен и да пропуска месеци. Всяко генитално кървене след повече от шест месеца без цикъл обаче трябва да бъде обсъдено с гинеколог. Именно в тези години по-често се срещат полипи, хиперплазии и злокачествени заболявания.

Промяна в обичайния месечен цикъл

При установен редовен цикъл значение има всяко отклонение от обичайния ритъм. Това включва промяна в продължителността или количеството на кървенето, както и появата му между две менструации.

Кървене след полов контакт

Контактното кървене може да се дължи на полипи, атрофия или възпаление, но може да бъде свързано и с онкологично заболяване. Затова причината трябва да бъде изяснена.

Промяна в обиколката на корема и чувство за тежест

Увеличаването на обиколката на корема без покачване на теглото или при общо отслабване също изисква внимание. Същото се отнася и за продължителното чувство за тежест.

Продължителен сърбеж и силен дискомфорт

Хроничният упорит сърбеж и силният дискомфорт в областта на гениталиите могат да имат различни причини и не бива да бъдат оставяни без лекарска оценка.

В Отделението по онкологична гинекологията на КОЦ – Пловдив се диагностицират и лекуват различни заболявания на женската полова система. Екипът приема както пациентки с вече поставена диагноза, така и жени, които търсят мнение заради необичайна промяна или притеснение.

„Когато нещо ви тревожи, не е нужно сами да преценявате дали е сериозно. Заповядайте на преглед. Ние можем да установим причината и при необходимост да насочим към последваща диагностика или лечение“, казва д-р Карафезиева.

Тя напомня, че профилактиката не приключва с настъпването на менопаузата. Гинекологичният преглед поне веднъж годишно остава важна част от грижата за здравето и след края на репродуктивната възраст.