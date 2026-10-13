Втори кораб потъна край Крапец след удар от дрон

Един моряк е спасен, а 15 души от атакувания малтийски кораб „Челси 3“ са евакуирани и откарани във Варна

Още един търговски кораб е бил поразен от дронове и е потънал в Черно море край българския бряг. Плавателният съд се е намирал на около 17 морски мили източно от Крапец. Спасен е един член на екипажа, съобщи премиерът Румен Радев по време на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Новината идва часове след атаката срещу малтийския кораб „Челси 3“, който е бил ударен от три въздушни дрона на около 18 морски мили източно от Бяла.

Дрон удари малтийски търговски кораб край Бяла

15 моряци са евакуирани от „Челси 3“

Сигналът за бедстващия кораб е получен в 01:30 ч. По информация от екипажа дроновете са поразили палубата и борда на плавателния съд.

Морският спасителен център във Варна е задействал аварийно-спасителна операция. Екип на „Гранична полиция“ е евакуирал всички 15 души на борда – седем украински и осем азербайджански граждани.

Моряците са транспортирани до пристанище Варна. Петима от тях са получили медицинска помощ заради леки наранявания, сочат първоначалните данни.

„Челси 3“ е товарен кораб под малтийски флаг, регистриран в Одеса и собственост на украинска компания.

България търси международна подкрепа за разследването

След поредните атаки срещу търговски плавателни съдове в близост до българските териториални води премиерът заяви, че страната ни ще настоява за международно разследване, което да установи произхода на използваните дронове.

Радев съобщи, че са уведомени постоянните представители на България в НАТО и Европейския съюз. Предстои и разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Българското правителство ще търси съдействие за засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство, както и за укрепване на националните възможности за реакция при подобни инциденти.

Премиерът определи поредната атака срещу търговски кораби в близост до българските териториални води като „абсолютно недопустима“.

Радев ще разговаря с руския посланик

Румен Радев заяви, че към момента няма категорични доказателства, които да позволят атаките да бъдат приписани на конкретна държава. По думите му обаче резултатът от случващото се е в полза на Руската федерация.

Заради поредицата от инциденти премиерът възнамерява да покани руския посланик в България Елеонора Митрофанова на разговор.

Разследването на атаките трябва да установи обстоятелствата около ударите и произхода на дроновете. Засега няма достатъчно потвърдена информация за самоличността и състоянието на останалите членове на екипажа на потъналия край Крапец кораб.

Снимка: Maritime.bg