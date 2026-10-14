Три места в Пловдив за пробно машинно гласуване в сряда

Демонстрации ще има в общината и в районните администрации „Западен“ и „Тракия“, без предварително записване

Пловдивчани ще могат да изпробват машинното гласуване на три места в града в сряда, 14 октомври. Демонстрациите са част от разяснителната кампания на Районната избирателна комисия (РИК) – Пловдив, преди изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Желаещите ще могат да се запознаят с работата на устройствата и да зададат въпросите си на представители на комисията. Участието е безплатно и не изисква предварително записване.

Ето къде и кога ще се проведат демонстрациите:

Район „Западен“ – ул. „Вечерница“ № 1А, от 10:00 до 14:00 ч.

– ул. „Вечерница“ № 1А, от 10:00 до 14:00 ч. Община Пловдив – административната сграда на пл. „Стефан Стамболов“ № 1, от 11:00 до 15:00 ч.

– административната сграда на пл. „Стефан Стамболов“ № 1, от 11:00 до 15:00 ч. Район „Тракия“ – бул. „Освобождение“ № 63, от 13:00 до 17:00 ч.

Пробното гласуване има само информационна цел. То не представлява реален вот, не се включва в изборните резултати и не замества гласуването в изборния ден – 25 октомври.

Демонстрации продължават и във фоайето на Общинския съвет на ул. „Авксентий Велешки“ № 20. Там пловдивчани могат да изпробват машините всеки ден до 17 октомври включително, между 11:00 и 15:00 ч.

Допълнителна информация може да бъде получена от РИК – Пловдив, на телефони 032/625 556 и 032/628 024, както и на сайта на комисията – rik16.cik.bg.

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