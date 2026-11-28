Жителите на Зелениково, Югово, Борово и Белица са уведомени от РЗИ–Пловдив да ограничат ползването на вода от централното водоснабдяване за пиене и за приготвяне на храна без термична обработка. Инспекцията публикува две отделни съобщения след лабораторни резултати с отклонения.

В Зелениково, община Брезово, пробата е взета на 17 ноември от обществената чешма на площада. Отчита се колиформи и ентерококи, както и остатъчен хлор под посочения в уведомлението диапазон. РЗИ адресира препоръката до всички жители на селото.

Отделната проверка в община Лъки обхваща Югово, Борово и Белица. Пробите са взети на 16 ноември. В Югово пунктът е обществената чешма в двора на кметството, а в Борово и Белица — обществените чешми на площадите. В пробата от Югово инспекцията посочва и наличие на ешерихия коли. И в двете съобщения РЗИ посочва, че водата може да се използва за хигиенни цели. Препоръката е в сила до получаването на лабораторни резултати, които отговарят на изискванията за питейна вода.