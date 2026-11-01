Почти пълна липса на избиратели и затруднен достъп заради ремонт на съседна улица бележат изборния ден в училище „Пенчо Славейков“ в Столипиново
Пусти коридори и почти никакви избиратели – така изглежда изборният ден в училище „Пенчо Славейков“ в пловдивския квартал Столипиново.
На място към 15 часа в коридорите няма хора, а в изборните секции присъстват основно членовете на секционните избирателни комисии.
В една от секциите, в която право на глас имат над 600 души, до 15 часа са гласували по-малко от 20 избиратели.
Допълнително затруднение за желаещите да упражнят правото си на глас е достъпът до училището. Съседна улица е в ремонт, а настилката е покрита с кал и вода, което прави преминаването по нея трудно.
Ниската активност и затрудненият достъп поставят въпроса доколко условията около изборните секции улесняват гражданите да стигнат до урните в последните часове на балотажа.
По-рано днес стана ясно, че в район „Източен“ пловдивчанин, обявен за мъртъв, е отишъл да гласува.
Един коментар
Ще ги активират след 16.30-17 часа.