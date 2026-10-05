ЦИК пусна приложение за изборите

Централната избирателна комисия (ЦИК) разработи мобилното приложение „Избори 360°“ за предстоящите президентски избори. В него избирателите могат да намерят полезна информация и да се упражнят предварително как протича гласуването с машина.

В секцията „За избирателите“ е достъпен симулатор на машинно гласуване. Чрез него потребителите могат практически да преминат през отделните стъпки, които ще трябва да извършат при гласуване с машина в изборния ден.

Приложението предлага и възможност за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, както и за проверка на адреса на избирателната секция.

Електронни протоколи за СИК

В отделна секция – „За СИК“, са достъпни електронни версии на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването.

Целта е използването им да ограничи техническите грешки при попълването на изборните протоколи.

Подобен електронен протокол беше разработен като мобилно приложение и за проведените през април избори за народни представители.

„Избори 360°“ може да бъде изтеглено от Google Play и Apple App Store, както и чрез интернет страницата на ЦИК.