Пловдивчанин, обявен за мъртъв, отиде да гласува

Техническа грешка заради съвпадение на имената с друг човек довела до куриозния случай в секция №54 в район „Източен“

След проверка на самоличността мъжът бил допуснат до урната

Пловдивчанин се оказа „починал“ в избирателния списък за балотажа на президентските избори, но въпреки това отиде да гласува. Необичайният случай е регистриран в секция №54 в район „Източен“, съобщава Nova телевизия.

Объркването възникнало при актуализацията на избирателните списъци между първия и втория тур. В тях били отбелязани починалите през този период избиратели, но техническа грешка довела до объркване между двама души с еднакви имена и фамилии.

След като представил документ за самоличност и комисията установила, че действително става дума за лицето от избирателния списък, мъжът бил допуснат да упражни правото си на глас.

„Става дума за техническа грешка. След изясняване на обстоятелствата, че човекът е жив, той е представил документ за самоличност и комисията е установила самоличността му. Секционната избирателна комисия е уведомила РИК и е процедирала напълно по правилата“, коментира председателят на РИК-16 Ивайло Василев.

Изборният ден в Пловдив протича спокойно. Всичките 488 секции в града отвориха навреме, а 305 699 пловдивчани имат право на глас на балотажа. Към 11 часа 4,64% е избирателната активност в Пловдив.

снимка: Под тепето, архив/ Столипиново гласува