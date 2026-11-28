С много силно начало, вдъхновение и огромно удовлетворение в Плевен започна Първата национална конференция по мъжко репродуктивно здраве

С много силно начало, вдъхновение и огромно удовлетворение в Плевен започна Първата национална конференция по мъжко репродуктивно здраве, която ще продължи до 29 ноември в хотел „Ростов“.

Форумът събра доказани имена в областта на медицинската биология, ендокринологията, андрологията, микробиологията и вирусологията, имунологията, урологията и медицинската генетика. По време на събитието ще бъдат представени над 40 доклада от лектори от реномирани клиники и университети, инвитро центрове и научни институти в България и чужбина.

Конференцията се организира от Центъра за репродуктивно здраве към Медицински университет – Плевен, Българската асоциация по клинична имунология и Медицинския център Клиничен институт за репродуктивна медицина “Св. Елисавета” – Плевен, с управител и клиничен имунолог доц. д-р Емилияна Конова, д.м., която е и председател на Научния комитет на конференцията.

Научният форум откри доц. Конова, която подчерта, че идеята за организирането му узрява години наред в лаборатории, кабинети и репродуктивни центрове в цялата страна. “Защото всички ние виждахме как жените от двойките с репродуктивни проблеми идват със своите големи папки, пълни с изследвания и епикризи, а мъжете оставаха в ъгъла с едно или две листчета със спермограми, обикновено отпреди две години”, подчерта тя. И добави, че е време да се извади мъжът от сянката и да се сложи във фокуса на прожекторите, а това е и основната цел на конференцията.



Доц. Конова информира още, че събитието включва седем научни сесии, в които специалисти от седем научни специалности ще информират какво още трябва да се знае и какво още може да се направи за мъжа в репродуктивната двойка.



”Благодарим на проф. Автански, с когото не се познавахме лично, но той прелетя през океана специално за нашата конференция, за да сподели своя опит в сесията по ендокринолотия. А на третия ден, когато Бог е създал растенията, тревите и дърветата със семена, ние ще положим основите на Българската асоциация по лабораторна и клинична имунология, която ще ни обедини – биолози и лекари от различни специалности, за да отговорим на въпроса: А какво можем да направим заедно? Ще ви представим и резултатите от анонимна анкета за състоянието на спермалния анализ в България, за което благодарим на всички 20 центъра, които се включиха в нея“, информира доц. Конова.

Тя благодари на всички лектори, модератори и автори на постери, които направиха научната програма на високо професионално ниво, както и на всички представители на фирми, които допринесоха тази конференция да стане възможна.



Приветствие към присъстващите отправи началникът на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ „Александровска“ – София проф. д-р Здравко Каменов. Той каза, че тази конференция наистина е много необходима, защото пациентите често се лутат, а здравословното състояние на мъжете е неглижирано дълги години. Проф. Каменов подчерта, че мъжете имат нужда от по-големи грижи, защото в България те живеят 7,2 години по-малко от жените. Освен това по-рядко ходят на лекар и по-малко се лекуват, а мъжката полова система е много по-уязвима от различни вредни външни фактори. Той добави, че в това отношение сперматогенезата е много по-чувствителна, отколкото процесите в женската репродуктивна система.

Поздрав към присъстващите отправи още председателят на Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ) и началник на Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки в УМБАЛ „Александровска“ – София проф. д-р Елисавета Наумова.



Приветствие от името на академичното ръководство и ректора на Медицински университет – Плевен прочете заместник-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Мариела Камбурова.



Приветствие към организаторите на конференцията беше получено и от кмета на Община Плевен Валентин Христов.



Научната програма на конференцията включва пленарни доклади, кратки научни съобщения и постери, обединени в следните сесии: От сперматогенеза до оплождане – биологични механизми; Андрология – наука и клинична практика; Ендокринни и метаболитни нарушения при мъжкия инфертилитет; Генетични аспекти на мъжкия инфертилитет; Урология и мъжко репродуктивно здраве; Инфекциозни фактори при мъжкия инфертилитет и Репродуктивна имунология при мъжа.



Научният комитет на конференцията включва:

*Доц. д-р Емилияна Конова, дм, председател;

*Проф. д-р Здравко Каменов, дмн;

*Проф. д-р Елисавета Наумова, дмн;

*Проф. д-р Катя Ковачева, дмн;

*Проф. д-р Владислав Дунев, дмн;

*Доц. д-р Катя Тодорова, дм;

*Д-р Сава Петров, дм;

*Д-р Албена Динкова;

*Д-р Нина Айвазова, дб;

*Д-р Данаил Мартинов, дб.