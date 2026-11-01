По-висока избирателна активност спрямо първия тур отчита ЦИК

6,11% е избирателната активност към 11:00 часа. Това стана ясно от втория редовен за деня брифинг на ЦИК.

Гласували са 405 270 избиратели. Най-ниска е активността в Кърджали, където своя вот са подали едва 3,57%, а най-висока е във Видин с 8,7% избирателна активност.

На първи тур миналата неделя избирателната активност по това време е била 5,8%.

В ЦИК са постъпили до момента 16 сигнала за изборни нарушения, обясни говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Най-много от тях са за нарушаване на тайната на вота и предизборна агитация в изборния ден в социалните мрежи.

Към 12.00 часа машинното гласуване е преустановено в 14 секции в страната. В 11 са преминали към хартиено гласуване, а три продължават с машина.

Продължават проблемите с тока. В община Костинброд няма електрозахранване, като се работи за осигуряване на генератори. Изпратени са и батерии за машините. Някои машини не са успели да стартират в изборния ден.

източниик: Нова тв