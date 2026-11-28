Светлините на празничното дърво в Стария град ще бъдат запалени на 2 декември от 17:30 ч. на Лапидариума. Половин час по-късно програмата продължава в Балабановата къща с Мария Жекова и дигитална изложба, подготвена с Държавния архив в Пловдив. Вечерта открива форума „Светлина и надежда в Стария град“. В Балабановата къща са обявени „Вкусовете на Трихълмието“ и изложбата „Щрихи от духа на Пловдив“. За посетителите, които искат да видят и двете събития, началният час за Балабановата къща е 18:00 ч.

На 4 декември от 18:00 ч. Градската художествена галерия открива „Дядо Коледа и приятели“ в постоянната експозиция „Мексиканска графика“. На 5 декември от 11:00 ч. в късноантичната сграда „Ирини“ ще бъде представена двуезичната монография за Борис Димовски от Красимир Илиев, а от 16:00 ч. хор „Бодра смяна“ ще пее в Малката базилика.

Две откривания в Етнографския музей са със свободен вход в деня на събитието. На 9 декември от 17:00 ч. музеят представя филцови завивки на унгарските автори Ищван Видак и Мари Над. На 11 декември, също от 17:00 ч., се открива изложбата с карикатури „Скици от живота“ на пловдивския карикатурист Ириен Трендафилов.