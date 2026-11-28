Близо половин година след избора на изпълнител и при одобрено държавно финансиране от близо 3 млн. евро обновяването на стадион „Марица“ в Пловдив все още не е започнало. Обявените от общинската администрация срокове за начало на строителството не са спазени, а неяснотата около финансовото обезпечаване на проекта поражда опасения за усвояването на държавните средства. За това предупреждава общинският съветник от ПП–ДБ Александър Ракшиев в свое питане до кмета Костадин Димитров, внесено заедно с колегите му от групата Георги Рогачев, Добромира Костова и Тодор Токов.

На 26 септември 2024 г. Общинският съвет даде съгласие администрацията да кандидатства пред Министерството на младежта и спорта за целево финансиране за обновяване на футболните терени и трибуните на стадиона. На 6 декември същата година беше обявено, че Община Пловдив е спечелила финансиране в размер на близо 2 млн. лева за първия етап на проекта. С решение от 15 януари 2026 г. Министерският съвет одобри допълнителни 2 млн. евро за реализацията на втория етап.

Въпреки значителния държавен ресурс финансовото обезпечаване на проекта остава под въпрос. От ПП–ДБ посочват, че според документацията по обществената поръчка, обединяваща двата етапа, към момента на обявяването ѝ не са били осигурени близо 960 хил. евро от необходимите за строителството средства. По думите на съветниците и до днес няма публична яснота дали този недостиг е преодолян и с какъв ресурс Общината възнамерява да гарантира цялостното изпълнение на проекта.

През юни 2026 г. за изпълнител е избрано ДЗЗД „Стадион Марица 2026“, а през август заместник-кметът Бухалов обяви пред медиите предстоящо подписване на договор и начало на строителните дейности през септември–октомври. Посоченият период вече изтече, но на стадиона не се извършват строително-монтажни работи. Оттогава администрацията не е предоставила публична информация за напредъка на проекта.

Според Александър Ракшиев особено тревожен е въпросът дали натрупаното забавяне няма да компрометира изпълнението на ангажиментите, поети от Общината при отпускането на държавното финансиране. Съветниците настояват да стане ясно какви са договорените срокове за усвояване и отчитане на средствата и съществува ли риск от загуба на част от тях или от възникване на задължение за възстановяване на вече получени суми.

От групата искат конкретни отговори и за това каква част от одобреното държавно финансиране действително е постъпила по сметките на Община Пловдив, има ли подписан договор с избрания изпълнител, на каква стойност е той и кога реално ще започне строителството. Те настояват администрацията да представи и предприетите действия за осигуряване на допълнителния финансов ресурс, ако недостигът все още не е преодолян.

По думите им повече от две години след първото решение на Общинския съвет и месеци след приключването на процедурата за избор на изпълнител липсата на яснота около реализацията на проекта е необяснима. Те считат, че при наличието на одобрено държавно финансиране в такъв размер общинското ръководство трябва да носи ясна отговорност за спазването на сроковете и управлението на предоставения ресурс.

Съветниците са категорични, че кметът дължи публичен отговор не само за причините за забавянето, но и за това какви гаранции има, че то няма да доведе до финансови загуби за Общината и до поредното отлагане на модернизацията на спортната инфраструктура в Пловдив.