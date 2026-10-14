Тарзан оживява на сцената на Опера Пловдив с новия балет „Синът на маймуните“

Историята на Тарзан получава нов сценичен прочит в балетната постановка „Синът на маймуните“, която Опера Пловдив представя на 16 октомври от 19:00 часа в Дома на културата. Спектакълът е първата балетна продукция, създадена изцяло по поръчка на културната институция, и е вдъхновен от романа „Тарзан, храненикът на маймуните“ на Едгар Бъроуз.

Постановката събира международен творчески екип. Хореографията е дело на Амедео Джунта, музиката е композирана от Милен Апостолов, сценографията и костюмите са на Елица Георгиева, а драматургичният прочит е на Антонио Росас.

Съчетанието на класически балет със съвременни изразни средства изгражда сценичен свят, в който водещи са отношенията между човека и природата, принадлежността и търсенето на собствената идентичност.

В центъра на историята е Сеун – дете, израснало сред маймуни, което постепенно открива произхода си и трябва да избере между два свята. Действието се развива на далечния остров Ейланд, където колония от маймуни е застрашена от бизнесмена Слег. В стремежа си да извлече печалба от скрито петролно находище той е готов да унищожи естествената среда на острова.

Срещата на Сеун с младата изследователка Си се оказва решаваща за неговото самоопознаване и за осъзнаването на отговорността му към света, в който живее.

В ролите на Сеун ще се редуват Лоренцо Павези и Антонио Росас, а образа на Си ще пресъздадат Маю Бепу и Фуми Пенчев. В спектакъла участват и солисти и артисти от балетната трупа на Опера Пловдив.

Билети се предлагат на касата на Опера Пловдив и онлайн чрез официалните канали за продажба.