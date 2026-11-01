Изборният ден в Пловдив и областта приключи без нарушения на обществения ред

Към 20:20 ч. всички секции бяха приключили работа, а изборните книжа и материали вече се съпровождат към 16 и 17 РИК

Изборният ден в Пловдив и областта премина спокойно, без регистрирани произшествия и нарушения на обществения ред, съобщиха от пловдивската дирекция на МВР.

Към 20:20 ч. всички избирателни секции бяха приключили работа. Започна полицейският съпровод на изборните книжа и материали към 16 и 17 районни избирателни комисии.

От началото на седмицата звената „Български документи за самоличност“ към пловдивската дирекция на МВР са издали общо 39 удостоверения, които осигуряват възможност за гласуване на граждани с изгубени, откраднати или повредени лични карти.