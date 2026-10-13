Звената за български документи за самоличност ще работят и в изборния ден, за да съдействат на гражданите да упражнят правото си на глас

Гражданите, които нямат валидни документи за самоличност, ще могат да получат съдействие от звената на „Български документи за самоличност“ (БДС), за да гласуват на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

За хората, които вече са подали заявление за издаване на нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ. Ако това не е възможно до края на работния ден на 23 октомври, по тяхно искане ще бъде издадено удостоверение, с което да упражнят правото си на глас.

Удостоверение може да бъде издадено и при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност — лична карта или зелен паспорт, както и при лична карта с изтекъл срок на валидност.

Кога и къде се подават заявленията

Гражданите трябва лично да подадат искане в звено „Български документи за самоличност“ към СДВР, ОДМВР или районно управление на МВР в периода от 19 до 24 октомври, между 8:30 и 17:00 часа. В изборния ден, 25 октомври, заявления ще се приемат от 8:30 до 19:00 часа, съобразно работното време на съответното звено.

Удостоверението се издава само след приемане на заявление за издаване на лична карта. То служи единствено пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден на 25 октомври 2026 г.

Ако заявлението за лична карта е подадено и регистрирано по постоянен адрес, удостоверението може да бъде издадено във всяко районно управление, областна дирекция на МВР или звено БДС, независимо от постоянния и настоящия адрес на гражданина.

От МВР уточняват, че удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.