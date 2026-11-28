Пловдив посреща последния уикенд на ноември с дъжд и застудяване. НИМХ предупреждава за значителни валежи в южните райони днес, а Община Пловдив посочва, че в неделя в града се очаква и мокър сняг.

Прогнозата за събота предвижда усилване на североизточния вятър и бързо понижение на температурите. В планините валежите ще са предимно от сняг, със силен вятър и условия за навявания. Това е важно за пътуващите от Пловдив към по-високите части на Родопите, където условията по маршрута може да се различават от тези в града.

Преди тръгване проверете предупреждението на НИМХ за общината, през която ще минете, и картата на АПИ за ограничения по републиканските пътища. Метеорологичната прогноза описва очакваните условия, а пътната карта показва въведените ограничения. Двете справки са полезни и за обратния път, особено при преминаване през планински участък след застудяването.

В Пловдив общината е организирала дежурства на „Чистота“ и „Градини и паркове“. При нужда са предвидени общо 14 машини за обработване на настилките — шест на общинското предприятие и осем на подизпълнителя. Готовността беше обявена на 27 ноември, преди валежите.