14 175 души са упражнили правото си на глас в Пловдив-град до 11 часа. В областта активността е 6,22%, като най-много избиратели са отишли до урните в Лъки, а най-малко – в Раковски.

По-голяма активност се наблюдава на балотажа в Пловдив, съобщи репортер на Под тепето. Специално в район Северен се наблюдават много избиратели пред повечето секции в ранния преди обяд. Опашки има минути преди 12 часата в ОУ „Райна Княгиня“ в Кършияка.

Избирателната активност на втория тур на президентските избори в Пловдив-град е 4,64% към 11 часа. От общо 305 699 души с право на глас, бюлетина са пуснали 14 175 избиратели, съобщиха от Областната администрация.

От секциите в центъра също отбелязват значително по-висока актиност в сравнение с миналата неделя.

Най-висока е активността в район „Западен“ – 6,53%, следван от „Централен“ с 5,24%. На другия полюс е район „Източен“, където до урните са отишли едва 2,77% от избирателите.

В останалите райони активността е:

„Северен“ – 4,98%

„Тракия“ – 4,85%

„Южен“ – 3,98%

В областта активността е 6,22%

По-висока е избирателната активност в Пловдив-област, където към 11 часа са гласували 17 888 души от общо 287 424 избиратели. Това представлява 6,22%.

Най-висока е активността в община Лъки – 9,42%, следвана от Хисаря с 8,87% и Брезово с 8,13%.

Най-ниска е избирателната активност в община Раковски – 3,39%. Под 5% са и резултатите в Куклен – 4,76%, и Стамболийски – 4,70%.

В останалите общини активността към 11 часа е:

Асеновград – 7,35%

Калояново – 6,42%

Карлово – 6,47%

Кричим – 5,24%

Марица – 5,83%

Перущица – 5,73%

Първомай – 6,40%

Родопи – 6,14%

Садово – 5,88%

Сопот – 6,04%

Съединение – 6,66%

Избирателната активност ще бъде проследявана през целия изборен ден, който продължава до 20 часа, а при необходимост – до 21 часа.