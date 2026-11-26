Четири години след създаването си дружеството все още няма собствен транспортен капацитет, а средствата са за текущи разходи и подготовка за 20 електробуса и две линии

Общинският съвет в Пловдив одобри отпускането на 50 000 евро за общинското транспортно дружество „Екобус“. Средствата са за покриване на текущи разходи и задължения и обезпечаване на дейността до април 2027 г., докато фирмата се подготвя да поеме експлоатацията на 20 електробуса и две нови линии в градския транспорт.

„Екобус“ е създаден преди четири години с амбицията да се превърне в общински оператор на градския транспорт, но към момента все още няма реален транспортен капацитет и функционира с директор и административна дейност.

От одобрените средства 24 848 евро са за покриване на разходи и задължения за възнаграждения, осигуровки, административни разходи, данък недвижими имоти и такса битови отпадъци до края на 2026 г. Други 17 349 евро са предвидени за текущата дейност на дружеството, включително заплати, материали и външни услуги, до април 2027 г.

Искането е внесено от новия директор на „Екобус“ Петър Троянов, назначен през август временно до провеждането на конкурс.

От 900 хиляди евро ще се отпускат средства с отделни решения

Одобрените 50 000 евро са част от 900 000 евро, гласувани през септември от бюджета на Община Пловдив за развитието на „Екобус“. Финансирането обаче не се предоставя наведнъж, а поетапно с отделни решения на местния парламент.

По време на заседанието Борислав Инчев от „Браво, Пловдив“ постави въпроса за необходимостта от по-сериозно финансиране и изграждане на управленски, технически и помощен капацитет на дружеството през следващата година.

„Трябва да има много различен подход, ако искаме да тръгне това дружество, и трябва да се предвидят достатъчно средства в бюджета за 2027 година, за да може да се създава управленски, технически и помощен капацитет на фирмата. Дано да дойде време това дружество да оперира по 8-9 линии от градския транспорт и да разчитаме на него като на един съвременен оператор“, заяви Инчев.

20 електробуса и две нови линии

Кметът Костадин Димитров подчерта, че „Екобус“ трябва да се развива в няколко направления, така че да има готовност да поеме експлоатацията на 20-те електробуса, които Общината планира да закупи с европейско финансиране.

Предвижда се новите превозни средства да обслужват две линии – 103 и 104.

По думите на градоначалника Комисията за защита на конкуренцията е отхвърлила и последната жалба срещу обществената поръчка за закупуването на електробусите.

„Нашата цел е чрез тези 20 автобуса да заложим един стандарт за качество на услугата. А след това да започнем наемането и закупуването на още автобуси, но е необходимо да се предприемат своевременни мерки, за да имаме готовност“, заяви Костадин Димитров.