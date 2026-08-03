Община Пловдив пусна поръчката за 20 електробуса, търси и нов шеф на „Екобус“

3 дни след оставката на управителя общината стартира процедурата за доставка на автобусите за бъдещите линии 103 и 104

Само дни след като стана ясно, че директорът на „Екобус Пловдив“ Николай Стоев е подал оставка, Община Пловдив даде старт на най-важната процедура по проекта за общински електротранспорт – обществената поръчка за закупуването на 20 електрически автобуса и необходимата зарядна инфраструктура.

Както „Под тепето“ писа, след напускането на Стоев общината ще обяви конкурс за избор на нов управител на дружеството – Община Пловдив обявява конкурс за нов директор на „Екобус“.

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От администрацията вече увериха, че кадровата промяна няма да се отрази на изпълнението на проекта.

Обществената поръчка вече е преминала предварителния контрол на Агенцията по обществени поръчки и е изпратена за публикуване в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ и в Официалния вестник на Европейския съюз.

Предметът ѝ включва доставката на 20 нови електрически автобуса, както и изграждането на необходимата зарядна инфраструктура – 16 станции за бавно и 4 станции за бързо зареждане. Прогнозната стойност на процедурата е 9 847 024 евро без ДДС.

Новите електробуси ще обслужват общинските линии 103 и 104, които трябва да бъдат експлоатирани от дружеството „Екобус Пловдив“ в рамките на проекта „Въвеждане на екологичен, чист и интегриран градски транспорт“, финансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027.

„Това е важна крачка към обновяването на градския транспорт в Пловдив. Новите 20 електробуса ще обслужват линии 103 и 104 и са част от по-голям проект, който включва зарядна инфраструктура, надграждане на Центъра за управление на трафика и подобряване на системите за контрол и информация. Проблемите, натрупвани близо 20 години, не могат да бъдат решени изведнъж, но работим последователно и вече има конкретни резултати. Целта ни е ясна – по-редовен, по-удобен и по-екологичен транспорт за пловдивчани“, заяви кметът Костадин Димитров.

Срокът за подаване на оферти е 2 септември.

Процедурата е ключова за бъдещето на общинския превозвач, чието реално функциониране ще започне едва след доставката на автобусите, изграждането на депото и избора на постоянно ръководство на дружеството.

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