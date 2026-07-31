Община Пловдив обявява конкурс за нов директор на „Екобус“

Потвърдено: Досегашният управител Николай Стоев е подал оставка по лични причини.

Според ресорния зам.-кмет Николай Душков рокадата няма да забави проекта за 20 електробуса

Община Пловдив ще обяви конкурс за нов управител на общинското дружество „Екобус“, след като досегашният директор Николай Стоев е подал оставка по лични причини. Това потвърди за Под тепето заместник-кметът по транспорта Николай Душков.

За напускането му на общинското дружество от един човек ви съобщихме в четвъртък. Подробности четете в статията Поредна рокада в „Екобус“: Директорът е подал оставка.

По думите ва зам.-кмета причините за напускането са лични и не става въпрос за недоволство от работата на досегашния управител.

„За управител на Общинско предприятие „Екобус“ ще бъде обявен нов конкурс“, заяви Душков.

Той е категоричен, че промяната в ръководството няма да се отрази на подготвяната обществена поръчка за закупуването на 20 електрически автобуса, с които трябва да започне работа бъдещият общински превозвач.

„Поръчката си върви по график, всичко се движи така, както трябва. Управителят на „Екобус“ не участва в поръчката като физическо лице. Той се включва на един по-късен етап. Ако конкурсът за нов управител не бъде финализиран дотогава, ще бъде назначен временно изпълняващ длъжността“, коментира Николай Душков.

Заместник-кметът допълни, че Николай Стоев отдавна е имал намерение да напусне поста, но официално е депозирал молбата си едва вчера.

По информация на общината вече се водят разговори за назначаването на временно изпълняващ длъжността управител до приключването на конкурсната процедура.

Оставката идва в ключов момент за дружеството. Именно чрез „Екобус Пловдив“ общината подготвя старта на проекта за въвеждане на общински електрически транспорт с 20 нови електробуса по две линии. През последните месеци проектът навлезе в решаваща фаза, след като беше подписан договорът за инженеринг на депото и започна подготовката на обществената поръчка за доставката на превозните средства.

Рокадата е поредната в сектор „Транспорт“ през настоящия мандат. За по-малко от три години ресорът смени няколко заместник-кметове и ръководители на ключови структури, а сега предстои и избор на нов управител на дружеството, което трябва да реализира един от най-амбициозните транспортни проекти на Община Пловдив.

Кой е Николай Душков – новият заместник-кмет по транспорт на Пловдив?



