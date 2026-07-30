Смяната идва в момент, в който проектът за закупуването на 20 електрически автобуса навлиза в решаващ етап

Поредна смяна на ръководството се задава в общинското дружество „Екобус Пловдив“, научи репортер на „Под тепето“.

По информация на медията ни директорът на дружеството Николай Стоев е подал оставка след близо година на поста, като е посочил „лични причини“. Към момента от Община Пловдив няма официално потвърждение, нито съобщение дали оставката вече е приета и кога ще бъде внесено предложение за избор на нов управител.

Ако информацията бъде потвърдена, това ще бъде поредната рокада начело на дружеството, създадено през 2022 г. с идеята да развива общински електрически транспорт.

До момента (юли 2026 г.) са направени общо 3 смени на управители. Всички те се случват изцяло в рамките на настоящия общински мандат (който започна в края на 2023 г.).

Хронологията на управление на дружеството включва следните ръководители:

Илко Търпов – първият управител на дружеството, назначен при създаването му. Той е освободен от Общинския съвет през февруари 2025 г. Владимир Добрев – избран на поста на 13 февруари 2025 г., но остава на позицията само три месеца, преди да подаде оставка през май 2025 г. Николай Стоев – застава начело на дружеството на 15-16 май 2025 г. и управлява в продължение на малко повече от една година. Той подава оставка в края на юли 2026 г.

Смяната идва в момент, в който проектът за закупуването на 20 електрически автобуса навлезе в решаващ етап. Именно чрез „Екобус Пловдив“ общината планира въвеждането на общински оператор в градския транспорт – проект, който години наред остава само на хартия, въпреки че дружеството вече четвърта година съществува.

В резултат на последната оставка, Община Пловдив пак е в процес на търсене на нов временно изпълняващ длъжността управител.

„Под тепето“ отправи запитване към пресцентъра на Община Пловдив относно причините за оставката, ще бъде ли приета, както и информация как тя ще се отрази върху проекта за електробусите и бъдещото развитие на общинския превозвач.

До публикуване на статията не получихме отговори на въпросите.