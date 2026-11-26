Пловдивският художник Николай Алексиев- Фокс подрежда юбилейна самостоятелна изложба за 60-годишнината си. Галерия „Атизей“ в Капана ще посрещне експозицията на твореца, който смята да отбележи празника си край над 20-те си живописни платна.

Изложбата ще бъде открита в събота, 28 ноември, от 18.30ч., когато Фокса ще посрещне много приятели на десетата си самостоятелна изява пред публиката. Тя се казва „Репери“ и включва множество внушителни на размери платна, предимно масла и малко акрил. Николай Алексиев ще представи живописното си търсене в пейзажа, напомнящ Тоскана. С творбите си, толкава категорични и в същото време леки и въздушни, той ще разкрие своята поетичност.