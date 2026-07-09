При проверка на плаж Каваци инспекторите откриха обект, който е отчитал продажби чрез нефискален принтер вместо касов апарат

Една трета от проверените търговски обекти в Созопол са работили в нарушение, показват резултатите от масирана акция на Националната агенция за приходите. Само за два дни екипите на приходната администрация са инспектирали 76 обекта, като нарушения са установени в 25 от тях.

Проверките са част от лятната контролна кампания на НАП, започнала на 29 юни. Освен проверките за спазване на данъчното законодателство, на 50 търговци са изискани документи във връзка със Закона за въвеждане на еврото в България заради сигнали и публикации за необосновано повишаване на цените.

Сред най-често установяваните нарушения са неиздаване на касови бележки и разминаване между наличните суми в касата и отчетените във фискалните устройства.

При една от проверките на плаж Каваци инспекторите са установили, че обект използва нефискален принтер вместо фискално устройство, което е позволявало продажбите да не се отчитат към НАП. От приходната агенция съобщават, че в момента се анализира паметта на устройството, за да бъде установен размерът на неотчетения оборот. На търговеца ще бъде наложена санкция, а след приключване на проверката са възможни и допълнителни мерки.

От началото на лятната кампания до 6 юли НАП е проверила над 650 търговски обекта по Черноморието и във вътрешността на страната. Нарушения са констатирани в 226 от тях.

От приходната агенция предупреждават, че при повторно установено неиздаване на касова бележка законът предвижда възможност търговският обект да бъде запечатан. От НАП подчертават, че извършените проверки няма да бъдат еднократни и контролът ще бъде засилен през активния летен сезон.

Институцията напомня още, че клиентите имат право да откажат плащане, докато не получат касова бележка. Гражданите могат да проверяват издадените фискални бонове чрез мобилното приложение NRA Mobile, което сканира QR кода на касовата бележка. Сигнали за нарушения могат да се подават на телефон 0700 18 700 или на електронната поща infocenter@nra.bg.