Смешен театър в Дондуковата градина: „Има ли живот след брака“ гостува в Пловдив

Интерактивната комедия с Лили Сучева и Стефан Иванов е част от фестивала „Включи квартала – Театър в парка“ и ще се играе на 9 юли от 20:30 часа на открито



Комедията „Има ли живот след брака“ ще зарадва пловдивската публика на 9 юли (четвъртък) от 20:30 часа в Градската градина, в пространството между улиците „Бетовен“ и „Христо Г. Данов“, пред район „Централен“.

Спектакълът е част от програмата на фестивала „Включи квартала – Театър в парка“, който и тази година превръща зелените пространства на Пловдив в сцена за театрални срещи на открито.

На сцената ще излязат Лили Сучева и Стефан Иванов, които ще поведат зрителите през поредица от забавни, искрени и болезнено точни истории за любовта, брака и ежедневните предизвикателства в отношенията между мъжете и жените.

Вдъхновен от разказите на Луи, спектакълът е интелигентна интерактивна комедия, която търси отговор на вечния въпрос – има ли живот след думите „докато смъртта ни раздели“. С чувство за хумор, самоирония и психологическа наблюдателност представлението разказва за онези малки детайли, които превръщат романтиката в ежедневие, а зрителите лесно ще разпознаят в героите себе си или човека до тях.

Организаторите обещават вечер, изпълнена със смях, непринудена атмосфера и много поводи за размисъл, а предупреждението към публиката е само едно – възможни са пристъпи на неудържим смях и неловко кимане в знак на съгласие.