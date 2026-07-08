Разследват смъртта на двумесечно бебе в Карлово

Под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив се извършва разследване за установяване на причините за смъртта на двумесечно бебе в Карлово, съобщиха от държавното обвинение.

Сигналът за починалото дете е подаден тази сутрин, 8 юли, на телефон 112. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването се води от следовател от Окръжния следствен отдел към Окръжна прокуратура – Пловдив.

До момента са извършени оглед на място и други процесуално-следствени действия. Назначена е съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи точната причина за смъртта на детето. Разпитани са свидетели, иззета е и медицинска документация, свързана със случая.

От прокуратурата уточняват, че разследването продължава и ще бъде проведено в законоустановения срок. Към момента не се съобщават повече подробности по случая.