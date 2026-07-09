Над 1300 кандидат-студенти се явиха на изпитите в Медицинския университет, 12 получиха пълна шестица по биология

755 кандидат-студенти са избрали „Медицина“ като първо желание, а средният успех по биология тази година е по-висок от миналогодишния



155 отлични оценки по биология и 134 по химия са получили кандидат-студентите на тазгодишните изпити за магистърските специалности в Медицински университет – Пловдив. Данните показват леко повишение на средния успех по биология, докато резултатите по химия остават на нивото от миналата година.

На изпита по биология са се явили 1311 кандидати. Пълна шестица са получили 12 души, а слабите оценки са 214, което представлява 16,32% от всички явили се. Средният успех се повишава от 3,98 през миналата година на 4,13 тази година.

По химия изпит са положили 1300 кандидат-студенти. Отличната оценка 6,00 са получили седем души, а двойките са 393, или 30,23% от явилите се. Средният успех остава непроменен – 3,74.

И през тази година химията се оказва по-сериозното предизвикателство за кандидатите. Докато по биология близо половината от явилите се са получили оценки над 3,50, по химия слабите оценки са почти една трета от всички резултати.

Най-голям остава интересът към специалност „Медицина“, която е посочена като първо желание от 755 кандидат-студенти. Държавният прием е 150 места, като университетът ще приеме равен брой жени и мъже. От тях 23-ма ще се обучават по договор с работодател, който ги задължава след дипломирането си да работят в продължение на пет години в определено лечебно заведение.

За специалност „Дентална медицина“ първо желание са заявили 425 кандидати при държавен прием от 97 места. За „Фармация“ кандидатите са 148, а акредитираният прием е 85 студенти.

От Медицинския университет съобщават още, че кандидатите могат да идентифицират писмените си работи по биология и химия лично на 9 юли между 9:00 и 13:00 часа в Университетския информационен център на бул. „Васил Априлов“ №15А.