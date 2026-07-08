МВР информира САЩ за заобикаляне на „Магнитски“

Министерството на вътрешните работи влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати, съобщават от пресцентъра на ведомството, цитирани от ОфНюз.

Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон „Магнитски“, уверяват от МВР.

В писмо до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.

„Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, пише още в документа до Службата за контрол на чуждестранните активи на Щатите.

Новината идва на фона на разкритията на вътрешния министър от миналата седмица за общ полет между конституционния съдия и бивш лидер на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова и председателят на ДПС Делян Пеевски до Дубай – 4 месеца след полагането ѝ на клетва в Конституционния съд (КС). При реакцията си на твърденията на Демерджиев и въпрос как е плащал за полетите си при положение, че е санкциониран по глобалния закон „Магнитски“ – Пеевски заяви, че „никакви санкции не работят в България“. Само 181 чартърни полета на Пеевски от 2018 г. насам стрували около 1,8 млн. евро. МВР разследва с кого е пътувал и накъде, както и произхода на средствата. ДПС също така обвинява Демерджиев, че „незаконно разследва личния ми живот за полети, платени от мен и семейството ми“. По този повод ДПС сезира множество партньорски чуждестранни институции като Интерпол за незаконно използване на системата срещу тероризма от страна на МВР.