Смяна на шефа на НАП, Планът за възстановяване и компенсации за родители влизат в Министерския съвет

Кабинетът ще обсъди още избор на председател на ДАР, промени в Закона за частната охранителна дейност и финансиране за деца без места в ясли и детски градини

Министерският съвет ще проведе редовното си заседание днес от 10:00 часа, като в предварителния дневен ред са включени 18 точки, сред които кадрови промени, решения по Плана за възстановяване и устойчивост и мерки в подкрепа на семействата.

Една от най-очакваните теми е предложението до Народното събрание за избор на нов председател на Държавна агенция „Разузнаване“. Кабинетът ще разгледа и проект за освобождаване и назначаване на изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Сред ключовите решения е одобряването на изменения в Националния план за възстановяване и устойчивост, които са от съществено значение за изпълнението на реформите и усвояването на европейските средства.

На заседанието ще бъде обсъдено и отпускането на средства за компенсиране на родителите на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини, както и на семейства, чиито деца не са получили място в общински детски ясли или яслени групи. Компенсациите обхващат периода от 1 март до 30 април 2026 година.

В енергийния сектор министрите ще разгледат предложения, свързани с преструктурирането на „Български енергиен холдинг“, както и промени в програмата за компенсации на енергоемките предприятия заради високите цени на електроенергията.

Очаква се кабинетът да одобри и проектозакон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, както и решения, свързани с участието на България в предстоящите заседания на Еврогрупата и Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси.

В дневния ред е включено и решение за предоставяне на държавна гаранция за временната изложба „Богатството на могила „Светицата“ в Исторически музей „Искра“ в Казанлък, която ще представи ценни експонати от фонда на Националния археологически институт с музей при БАН.

Очаква се след заседанието Министерският съвет да оповести приетите решения и подробности по одобрените мерки.